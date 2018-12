Beijing Jingkelong: Was ist jetzt angebracht?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Beijing Jingkelong, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.12.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1,53 HKD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Beijing Jingkelong entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Beijing Jingkelong höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Distributors - Consumer Staples. Der Unterschied beträgt 2,34 Prozentpunkte (4,96 % gegenüber 2,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Jingkelong-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,78 HKD mit dem aktuellen Kurs (1,53 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -14,04 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 1,55 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,29 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Beijing Jingkelong ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Jingkelong. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.