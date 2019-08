Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Per 02.08.2019, 08:43 Uhr wird für die Aktie Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 3.83 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauprodukte".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC damit 18,14 Prozent über dem Durchschnitt (-25,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt -26,03 Prozent. Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC liegt aktuell 18,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,04 CNY mit dem aktuellen Kurs (3,91 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -3,22 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (3,85 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,56 Prozent), somit erhält die Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.