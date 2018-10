Was jetzt, Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC?

Der Kurs der Aktie Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC stand am 28.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 3,8 CNY. Der Titel wird der Branche "Bauprodukte" zugerechnet.

Die Aussichten für Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,85 ist die Aktie von Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC auf Basis der heutigen Notierungen 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Home & Office Products" (79,93) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Home & Office Products. Der Unterschied beträgt 1,66 Prozentpunkte (0,26 % gegenüber 1,92 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Die Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC ist mit einem Kurs von 3,8 CNY inzwischen -5,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,07 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.