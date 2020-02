Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC: Risiko oder Gewinnchance?

Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte", notiert aktuell (Stand 13:15 Uhr) mit 3.55 CNY sehr stark im Minus (-6.24 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC mit einem Wert von 7,62 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Bauprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 71,99 , womit sich ein Abstand von 89 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,21 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Bauprodukte") von 2,13 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,92 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC. Es gab insgesamt sechs positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beijing Jiayu Door Window and Curtain Wall JSC von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.