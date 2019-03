Beijing Hezong Science: Bitte nicht vergessen!

Beijing Hezong Science weist am 24.03.2019, 01:00 Uhr einen Kurs von 9,93 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Schwere elektrische Ausrüstung" geführt.

Die Aussichten für Beijing Hezong Science haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Beijing Hezong Science wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

2. Fundamental: Die Aktie von Beijing Hezong Science gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 36,81 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 72,2 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Beijing Hezong Science nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,99 Prozentpunkte (1,01 % gegenüber 1,99 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".