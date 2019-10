Beijing Hengtong Innovation Luxwood: Daran scheiden sich die Geister

Für die Aktie Beijing Hengtong Innovation Luxwood aus dem Segment "Wohnungsbau" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 24.10.2019, 09:48 Uhr, ein Kurs von 9.09 CNY geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing Hengtong Innovation Luxwood auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Hengtong Innovation Luxwood beläuft sich mittlerweile auf 9,98 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,94 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,42 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,33 CNY. Somit ist die Aktie mit -4,18 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,18 ist die Aktie von Beijing Hengtong Innovation Luxwood auf Basis der heutigen Notierungen 45 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (58,27) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Beijing Hengtong Innovation Luxwood investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,34 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 22,65 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.