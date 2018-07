Beijing Environment: Aktienanalyse vom 12.07.2018

An der Börse Hong Kong schloss die Beijing Environment-Aktie am 11.07.2018 mit dem Kurs von 0,76 HKD. Die Beijing Environment-Aktie wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Beijing Environment auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Beijing Environment bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Environment beläuft sich mittlerweile auf 1,03 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,76 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,21 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,85 HKD. Somit ist die Aktie mit -10,59 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Beijing Environment mit einem Wert von 6,07 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Waste & Environ Svcs & Equip" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 168,65 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.