Beijing Enlight Media: Aktienanalyse vom 07.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Beijing Enlight Media unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Filme & Unterhaltung". Die Beijing Enlight Media-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 10,1 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Enlight Media einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Enlight Media jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Beijing Enlight Media schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Media auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,96 % und somit 1,01 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,98 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sechs Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Beijing Enlight Media diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem zwei Handelssignale (2 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Enlight Media erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -0,66 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +27,27 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Enlight Media bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,33 Prozent im letzten Jahr. Beijing Enlight Media lag 22,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.