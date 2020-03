Beijing: Meinungen?

Der Beijing-Kurs wird am 07.03.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 33.4 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".

Beijing haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 36,89 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (33,45 HKD) deutlich darunter (Unterschied -9,33 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (35,17 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Beijing-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Beijing-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,22 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gasversorgungsunternehmen) von 22,64. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Beijing auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Beijing weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,39 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Gasversorgungsunternehmen") von 3,51 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,11 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.