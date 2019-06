Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment: Interessante Aussichten?

Für die Aktie Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment stehen per 14.06.2019, 05:12 Uhr 45,87 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,07 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,07) für diese Aktie. Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,22 ist die Aktie von Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (72,76) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".