Beijing E-techstar: Endlich!

Für die Aktie Beijing E-techstar aus dem Segment "Anwendungssoftware" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 26.06.2020, 17:16 Uhr, ein Kurs von 13.08 geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing E-techstar einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing E-techstar jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Beijing E-techstar-Aktie ein Durchschnitt von 14,3 für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,08 (-8,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 13,04 , daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,31 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Beijing E-techstar ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Beijing E-techstar erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing E-techstar führt bei einem Niveau von 35,96 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,22 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing E-techstar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um -3,08 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -7,14 Prozent im Branchenvergleich für Beijing E-techstar bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,92 Prozent im letzten Jahr. Beijing E-techstar lag 5,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.