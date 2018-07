Beijing Dinghan: Endlich?

Der Kurs der Aktie Beijing Dinghan stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 7,01 CNY. Der Titel wird der Branche "Schwere elektrische Ausrüstung" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Die Aktie von Beijing Dinghan gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 57,11 insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Transportation Equipment", der 88,81 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

