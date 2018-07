Beijing: Sollten Sie jetzt etwas tun?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Beijing per 23.07.2018 bei 39,45 HKD. Beijing zählt zu "Gasversorgungsunternehmen".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beijing zahlt die Börse 7,24 Euro. Dies sind 72 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Utilities" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26,15. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

