Beijing Cisri-Gaona Materials: Kommt jetzt der Schock?

Für die Aktie Beijing Cisri-Gaona Materials aus dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 10.05.2019, 08:39 Uhr, ein Kurs von 12,51 CNY geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing Cisri-Gaona Materials auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Beijing Cisri-Gaona Materials-Aktie ein Durchschnitt von 10,75 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,02 CNY (+11,81 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 13,12 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Beijing Cisri-Gaona Materials ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Beijing Cisri-Gaona Materials erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Beijing Cisri-Gaona Materials damit 31,15 Prozent über dem Durchschnitt (-27,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -28,04 Prozent. Beijing Cisri-Gaona Materials liegt aktuell 31,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Cisri-Gaona Materials. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.