Beijing Cisri-Gaona Materials: Aktienanalyse vom 13.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Beijing Cisri-Gaona Materials per 11.07.2018 bei 9,25 CNY. Beijing Cisri-Gaona Materials zählt zu "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Wie Beijing Cisri-Gaona Materials derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 67,66 und liegt mit 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Manufactured Goods) von 89,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Beijing Cisri-Gaona Materials auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Beijing Cisri-Gaona Materials investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,74 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Manufactured Goods einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,14 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Beijing Cisri-Gaona Materials dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.