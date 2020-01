Beijing Certificate Authority: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Per 28.01.2020, 07:59 Uhr wird für die Aktie Beijing Certificate Authority am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 40.05 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Systemsoftware".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Certificate Authority einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Certificate Authority jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 80,45. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beijing Certificate Authority zahlt die Börse 80,45 Euro. Dies sind 3 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 83,1. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Derzeit schüttet Beijing Certificate Authority niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 1,09 Prozentpunkte (0,33 % gegenüber 1,42 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Beijing Certificate Authority. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Certificate Authority daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beijing Certificate Authority von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.