Beijing Capital Retailing: Alles unter Kontrolle?

Der Beijing Capital Retailing-Kurs wird am 26.08.2020, 04:14 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 10.73 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kaufhäuser".

Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing Capital Retailing auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Beijing Capital Retailing schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,76 % und somit 2,25 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,01 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Capital Retailing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Capital Retailing liegt bei einem Wert von 33,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Beijing Capital Retailing damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

