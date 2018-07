Beijing Bewinner Communications: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sotheby's":

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Beijing Bewinner Communications per 24.07.2018 bei 6,14 CNH. Beijing Bewinner Communications zählt zu "Drahtlose Telekommunikationsdienste".Unsere Analysten haben Beijing Bewinner Communications nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Beijing Bewinner Communications hat mit einer Dividendenrendite von 1,29 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,98%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Telecom"-Branche beträgt -3,69. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Beijing Bewinner Communications-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...