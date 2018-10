Beijing Bashi Media: Alles im Griff?

Per 28.09.2018 wird für die Aktie Beijing Bashi Media am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 3,47 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Automobilhandel".

Die Aussichten für Beijing Bashi Media haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Bashi Media liegt bei einem Wert von 29,41. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Retail - Discretionary" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Beijing Bashi Media damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Beijing Bashi Media lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beijing Bashi Media in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Beijing Bashi Media schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,88 % und somit 0,7 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,58 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".