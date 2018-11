Beijing: Artprice- und Artron-Teams erobern den chinesischen Markt, vervielfachen den Umsatz für Artprice und fördern chinesische Kunst im Westen

Beijing (ots/PRNewswire) -Thierry Ehrmann, Vorstandsvorsitzender von Artprice, und seineleitenden Angestellten sind gerade von mehreren Tagen intensiverArbeit aus Artrons Unternehmenszentrale in Beijing zurückgekehrt. Inden Diskussionen ging es hauptsächlich darum, die vereinbartenstrategischen und kommerziellen Initiativen so schnell wie möglich zubeschleunigen und umzusetzen, was unweigerlich zu positivenErgebnissen in Bezug auf den Umsatz und die Erweiterung desArtprice-Kundenstamms führen wird, ganz zu schweigen vom Wert für dieAktionäre.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/790815/WAN_Jie___Artron_and_thierry_Ehrmann.jpg )Artron und sein Vorstandsvorsitzender, Herr Wan Jie, empfing dasArtprice-Team außerordentlich respektvoll und herzlich und stellteArtprice den institutionellen Führungskräften Chinas, den wichtigstenKunstmarkt-Akteuren des Landes und allen 3.500 Mitarbeitern vonArtron vor.Diese persönliche Einführung ist ein wesentlicher Schritt fürArtprice, um das enorme Potenzial des chinesischen Marktes schnellund optimal zu nutzen.2018 entfielen 45% aller globalen Online-Transaktionen auf China,das sind 12 Mal mehr Online-Transaktionen als in den VereinigtenStaaten. China hat einen riesigen Vorteil gegenüber dem Westen, dennes baut seine Marktwirtschaft direkt auf dem Internet auf (QuelleGEAB / LEAP 2020).Herr Wan Jie, der an der Spitze seines Artron-Imperiums steht undwahrscheinlich der mächtigste Akteur auf dem chinesischen Kunstmarktist, bekräftigte erneut vor seinen Führungskräften und demTop-Management seine unfehlbare persönliche Freundschaft undLoyalität gegenüber Thierry Ehrmann, dem Gründer undVorstandsvorsitzenden von Artprice.Diese Tatsache ist besonders zu erwähnen, denn chinesischesBrauchtum untersagt normalerweise solche "Abweichungen" vomakzeptierten Geschäftsprotokoll.Da sich China im letzten Jahrzehnt zum weltweit führendenKunstmarkt entwickelt hat, eine Tatsache, die erstmalig von Artpriceberichtet wurde, ist dies für Artprice ein faszinierender neuerMarkt.China hat große Ambitionen:So lautet der Titel der französischsprachigenWirtschaftswochenzeitschrift "Challenges" letzte Woche: "China, derGigant, der die Welt dominieren möchte". China arbeitet nach wie voran der Beschleunigung seines "Made in China 2025"-Plans und seiner"New Silk Roads".Als ein globales Unternehmen hat Artprice mit der Erschließung deschinesischen Marktes, dem letzten großen "Eldorado" für globaleUnternehmen, einen wesentlichen Schritt unternommen.Dazu meint Thierry Ehrmann, Gründer und Vorstandsvorsitzender vonArtprice: "Ich habe die globale Macht Chinas, seinen unersättlichenAppetit und seinen Wunsch nach Führung schon immer geschätzt! In denletzten neun Jahren hat Artprice Hunderte Millionen von Daten ausseinen unternehmensinternen Datenbanken in Mandarin übersetzt.Allerdings haben Besucher unserer berühmten Zentrale (L'Organe Museumof Contemporary Art im "Abode of Chaos" "[dixit The New York Times])in den letzten 30 Jahren bestimmt schon Tausende von Kunstwerkenbemerkt, darunter auch meine eigenen Skulpturen und Gemälde, die sichdirekt oder indirekt auf die alte Kultur und Geschichte von Chinabeziehen.""Im Gegensatz zu vielen anderen überrascht es mich nicht, dasssich China allmählich zur weltweit führenden Wirtschaftsmachtentwickelt. Artprice hat sich dafür entschieden, den chinesischenMarkt durch die Vordertür zu erschließen, mit einer gewissen Demut,die vielen westlichen börsennotierten Unternehmen eindeutig fehlt.Jede andere Strategie wäre ein fataler Fehler gewesen. Deshalb möchteich mich noch einmal bei Herrn Jan Jie, dem Vorstandsvorsitzenden vonArtron, und all seine Kollegen ganz herzlich dafür bedanken, dass siediese offene und angemessene Strategie nach 9 Jahren engerZusammenarbeit ermöglicht haben!"Seit Montag ist Artprice eines der wenigen westlichen Unternehmen,die über ein WeChat-Profil verfügen, das nur solchen Unternehmengewährt wird, die nach chinesischem Recht tätig sind. Mehr als 1,8Milliarden chinesischen Internetbenutzer verwenden WeChat weltweit.Artron.Net ist die angesehenste Marke in der chinesischenKunstwelt. Seine 3 Millionen fachkundigen Mitglieder aus demKunstbereich und eine durchschnittliche tägliche Besucherzahl von 15Millionen machen diese Website weltweit führend für Kunst. Sie istdie erste Wahl für Kunstexperten, Investoren, Sammler undKunstliebhaber. Die 1993 gegründete Artron Art Group feiert diesesJahr ihr 25-jähriges Bestehen.Das Engagement von Artron und seinem Vorstandsvorsitzenden, HerrnWan Jie, für Kunst in China bleibt unbestritten. Er ist zudemstellvertretender Vorsitzender des "Institute of the famous ForbiddenCity". Dort haben er und Thierry Ehrmann auf der letzten Reise nachPeking Regierungsämter besucht, die für die Öffentlichkeitgeschlossen sind.Artprice-Abonnements, die exklusiv von Artron in China verkauftwerden, werden daher die von Artron erkannten Bedürfnissen auf demchinesischen Inlandsmarkt direkt erfüllen. Ebenso ist Artprice überdie Homepage von Artron.Net und alle chinesischen sozialen Netzwerke,auf denen Artron allgegenwärtig ist, erreichbar.ArtMarketInsight, die Presseagentur von Artprice, und dieArtron-Redakteure haben beschlossen, rund dreißig Beiträge täglichauf Chinesisch und Englisch zu posten, um Informationen über denchinesischen Kunstmarkt mit Informationen über den westlichenKunstmarkt zu kombinieren.Dank unserer gemeinsamen Arbeitssitzungen und dem Zusammenschlussder Teams von Artprice und Artron mit ähnlichen Funktionen konntenbereits zahlreiche Synergien identifiziert werden. Aufgrund desUmfangs der strategischen, finanziellen und wirtschaftlichenBeteiligung von Artron hat Artprice beschlossen, einen CEO für seineGeschäfte in China und den großasiatischen Raum zu ernennen, derseinen Sitz in Beijing haben und eng mit den Teams von Artronzusammenarbeiten wird.Mit diesem großen Durchbruch wird Artprice seine Position alsWeltmarktführer für Kunstmarktinformationen weiter ausbauen.Aufgrund seiner außergewöhnlichen Allianz mit Artron und demenormen Potenzial an neuen Kunden in China erwartet Artprice für 2019eine deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung.Informationen zur Artron Group:"Die Artron Art Group (Artron) ist eine umfassende kulturelleBranche, die 1993 mit dem Ziel gegründet wurde, Kunstwerte zuübernehmen, zu verbessern und zu verbreiten. Unmengen von Kunstdatenversetzen Artron in die Lage, der Kunstbranche und Kunstliebhabernprofessionelle Dienstleistungen und Qualitätsprodukte mithilfe vonIT, fortschrittlicher digitaler Wissenschaft sowie innovativenFertigkeiten und Materialien anzubieten. Mit mehr als 60.000 Büchernund Auktionskatalogen ist Artron der weltweit größte Kunstbuchdruckermit einem Gesamtdruckvolumen von 300 Millionen pro Jahr. Seine 3Millionen fachkundigen Mitglieder aus dem Kunstbereich und einedurchschnittliche tägliche Besucherzahl von 15 Millionen machen dieseWebsite weltweit führend für Kunst. Die 1993 gegründete Artron ArtGroup feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Sie ist die ersteWahl für Kunstschaffende, Investoren, Sammler und Kunstliebhaber, diedie Kunstwelt oder den Kunstmarkt entdecken und/oder daran teilnehmenmöchten. Nach Angaben der Artron Group und ihres Gründers undVorstandsvorsitzenden, Herrn Wan Jie, "haben Artron und Artprice nachsiebenjähriger Zusammenarbeit ihr Zusammenspiel auf dem chinesischenund westlichen Kunstmarkt optimiert. Die Gründer undVorstandsvorsitzenden beider Unternehmen, Herr Wan Jie und HerrThierry Ehrmann, werden mit ihrer Begeisterung für Kunst eine"Seidenstraße" schaffen, die den chinesischen und westlichenKunstmarkt auf der Basis von Respekt und Zusammenarbeit verbindet.Beide Gruppen werden eine globale, diversifizierte und professionelleAustauschplattform auf dem Kunstmarkt kreieren, die letztlich dienachhaltige Entwicklung des globalen Kunstmarktes fördern wird.Artrons Website: http://www.artron.com.cn; http://www.artron.net .