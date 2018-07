Beijing Andawell Science: Was steht jetzt noch aus?

Für die Aktie Beijing Andawell Science aus dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 25.07.2018 ein Kurs von 15,79 CNY geführt.Beijing Andawell Science haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,16 liegt Beijing Andawell Science unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent). Die Branche "Aerospace & Defense" weist einen Wert von 89,51 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

