Beijing Airport High-Tech Park: Dies ist jetzt besonders wichtig

Beijing Airport High-Tech Park weist am 20.11.2019, 21:43 Uhr einen Kurs von 7.07 CNY an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing Airport High-Tech Park auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Airport High-Tech Park erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um -22,26 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,28 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Airport High-Tech Park bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,9 Prozent im letzten Jahr. Beijing Airport High-Tech Park lag 7,92 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beijing Airport High-Tech Park. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 52,11 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Beijing Airport High-Tech Park momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Beijing Airport High-Tech Park auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,26). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Beijing Airport High-Tech Park wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 180,74. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beijing Airport High-Tech Park zahlt die Börse 180,74 Euro. Dies sind 152 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauwesen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71,83. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.