Beijing Advanced Digital: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Beijing Advanced Digital-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 14,5 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".Unser Analystenteam hat Beijing Advanced Digital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Beijing Advanced Digital schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,46 % und somit 0,94 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,4 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

