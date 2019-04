Beihilfe zahlt Zuschuss zur Krankenversicherung für Beamte / Bremen folgt Hamburger Modell

Bremen (ots) - Ab 2020 haben Beamte Wahlfreiheit zwischen PKV undGKV in BremenBeamte bekommen von ihrem Dienstherrn eine Beihilfe zu ihrenKrankheitskosten und können in der privaten Krankenversicherung einegünstige Versicherung für die Restkosten abschließen - so war es inder Vergangenheit.Pauschaler Zuschuss zur Krankenversicherung statt individuellerBeihilfe und PKVDoch dieses System weicht auf. In Hamburg können sich Beamtebereits heute in der gesetzlichen Krankenkasse versichern underhalten einen Zuschuss ihres Dienstherrn. Das Hamburger Modell giltseit August 2018 und wurde bisher von über 1.000 Beamten angenommen.Auch das Land Bremen bietet seinen Beamten ab 2020 an, die Hälftedes GKV-Beitrags zu übernehmen. In Thüringen und in Berlin gibt esähnliche Pläne. Aus den Reihen der PKV-Versicherer wird allerdingsdeutliche Kritik laut, berichtet das PKV-Portal http://ots.de/mLHpC1Wahlfreiheit für neu eingestellte BeamteAb Januar 2020 sollen sich Beamte und Richter des Landes Bremenfrei entscheiden können, ob sie sich und ihre Familie in der privatenoder in der gesetzlichen Krankenversicherung anmelden wollen. EinGesetzentwurf wurde vom rot-grünen Senat gerade freigegeben. Wer imJahr 2019 eine Ausbildung als Beamter startet, erhält dieseWahlfreiheit ebenfalls.Bremen ist nicht das erste Land, das diese Option anbietet. InHamburg können sich Beamte bereits frei entscheiden, ob sie sichprivat oder gesetzlich versichern wollen. Diese Wahlfreiheit bestandschon länger, doch bisher bekamen Beamte in der GKV keinen Zuschussihres Dienstherrn. Sie mussten den GKV-Beitrag in voller Höhe selbstbezahlen.Private oder gesetzliche Krankenversicherung für Beamte sinnvoll?Private Krankenversicherer bieten neu eingestellten Beamten dieÖffnungsaktion. Diese ermöglicht die Aufnahme in die PKV ohneGesundheitsprüfung. Damit war die PKV für Beamte auch mitVorerkrankungen die erste Wahl.Mehr Informationen rund um die Private Krankenversicherung fürBeamte und Beamtenanwärter mit Testberichten und Vergleich hier:www.test-private-krankenversicherung.net/beamte-beamtenanwaerterUnabhängig vom größeren Leistungsumfang war die Entscheidung füroder gegen die GKV bei vielen Beamten eine Frage der Kosten, da nurmit einer Restkostenversicherung der PKV die Beihilfe sinnvollgenutzt werden konnte. Mit dem neuen Senatsbeschluss könnte sich dasändern.Ziel ist Stärkung der SolidargemeinschaftDie Argumentation der Verantwortlichen in Bremen ist interessant,spricht allerdings durchaus für eine gewisse politische Motivation.Die grüne Finanzsenatorin begründet die Entscheidung damit, dass mandie Solidargemeinschaft stärken wolle, zu der die GKV verpflichtetist.Bisher mussten Beamte für eine GKV-Versicherung im Vergleich zueinem Arbeitnehmer sehr viel bezahlen, weil sie keinen Zuschuss ihresDienstherrn erhalten. In Zukunft fällt nur noch die Hälfte desKassenbeitrags an. Die Regel gilt übrigens auch für Beamte, diebereits in der GKV versichert sind.Beamtenzuschuss kostet MillionenDer Senat wolle mit dieser Regelung seine Neutralität alsArbeitgeber gegenüber dem gesamten System der Krankenversicherungunterstreichen, heißt es in der Begründung weiter.Diese starke Position kostet nach heutigem Stand rund 4,6Millionen Euro im Jahr zusätzlich. Allerdings entsteht gleichzeitigeine Entlastung durch die Beihilfen, die dann mittel- bis langfristignicht mehr für die gesetzlich Versicherten zu zahlen sind.Keine Änderung soll es selbstverständlich für Beamte geben, dieweiterhin privat versichert bleiben und eine Beihilfe beziehen. Nebenden Grünen begrüßen auch Vertreter der SPD den Vorstoß der Länder.Hamburger Vorbild für ähnliche Pläne in BerlinAuch der Berliner Senat hat eine entsprechende Gesetzesänderungins Auge gefasst. Ende 2018 wurde vom Finanzsenator ein Konzeptvorgelegt, das allerdings noch relativ vage ausgeführt war.Zwar konnte man darin ähnliche Kosteneffekte, wie sie im Rahmender Einführung der Wahlfreiheit in Hamburg bereits beziffert wordenwaren, vorerst nicht bestätigen. Dennoch bleibt festzuhalten, dasssich offenbar immer mehr Länderfür diese neue Option in der Krankenversicherung öffnen und damiteinen Ansatz verfolgen, der seit vielen Jahren für Beamte immerwieder im Gespräch ist. Auch Thüringen hat sich öffentlich zuähnlichen Plänen positioniert.Deutliche Kritik aus der PKVDass diese Bemühungen zum Beispiel beim PKV-Verband auf heftigenWiderstand stoßen, verwundert nicht. So versucht man bei jederGelegenheit, Nachahmer für das Hamburger Modell von ihrem Vorhabenabzubringen.In einem jetzt veröffentlichten Positionspapier argumentiert man,dass das Konzept der Öffnung der GKV für Beamte schlicht nichtzeitgemäß sei. Da Beamte diese Wahlfreiheit bereits genießen, liegekein Grund für eine Änderung vor.PKV-Verband sieht Vorteile in der Kombination aus individuellerBeihilfe und privater KrankenversicherungNach Ansicht des PKV-Verbands ist die Kombination von Beihilfe undPKV-Beihilfetarif aus ökonomischer Sicht weiterhin die erste Wahl.Langfristig gesehen zahlen Beamte für einen hochwertigenVersicherungsschutz deutlich weniger als in der GKV, so die Meinung.Problematisch sei außerdem das Vorgehen beim Wechsel von einemDienstherrn zu einem anderen in ein anderes Bundesland. In diesemFall zahlt der neue Arbeitgeber vermutlich keinen Zuschuss zur GKV,da im Augenblick nur wenige Länder diesem Ansatz folgen.Verstößt der Dienstherr gegen die Fürsorgepflicht?Auch aus Sicht der Verfassung beurteilt der PKV-Verband dasVorgehen als sehr kritisch. Letztlich sei es nicht zulässig, dass derDienstherr seine Fürsorgepflicht, die ihn verfassungsgemäß trifft,auf ein anderes System abwälzt.Beamte könnten sich sogar in das System der bisherigen Beihilfeeinklagen, deshalb könnte die Entscheidung für eine pauschaleBeihilfe in der GKV sogar zu einer sozialpolitisch schwierigenKonstellation führen.Auch die Mehrkosten für den Steuerzahler und das Land dürftennicht unbeachtet bleiben, denn die individuelle Beihilfe sei bis zum57. Lebensjahr auch für das Land im Vergleich zum pauschalenArbeitgeberzuschuss die bessere Option.Es bleibt insgesamt also abzuwarten, ob sich dieser Vorstoß inBremen , Berlin und Thüringen durchsetzt und ob weitere Ländernachziehen.