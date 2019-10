Beiersdorf wächst weiter robust - Dynamik bei Tesa nimmt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf wächst weiter robust.



Der Umsatz nahm in den ersten neun Monaten um 6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, legte das Unternehmen am 4,3 Prozent zu.

Damit schwächte sich die Dynamik weiter leicht ab. Verantwortlich war dafür die Entwicklung im Industriegeschäft bei der Klebstofftochter Tesa, insbesondere bei Kunden aus dem Automobilbereich in Nordamerika. Das Konsumentengeschäft mit der Marke Niveau blieb hingegen der Wachstumstreiber. Die Jahresprognose wurde bekräftigt./nas/fba