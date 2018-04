Beiersdorf findet Finanzvorstand

HAMBURG (awp international) - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden. Dessi Temperley werde mit Wirkung zum 1. Juli in den Vorstand berufen, teilte Beiersdorf am Dienstag in Hamburg mit. Die 45-Jährige übernimmt das Amt von Noch-Finanzchef Jesper Andersen (47), dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

Der Dax -Konzern hatte Mitte Februar über das Ausscheiden von Andersen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten