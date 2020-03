Beiersdorf erwartet 2020 Umsatzwachstum und stabile Rendite

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Umsatzwachstum.



Die Erlöse sollen 2020 aus eigener Kraft um rund 3 bis 5 Prozent steigen, teilte der Nivea-Hersteller am Dienstag in Hamburg mit. Die operative Umsatzrendite (Ebit) wird wegen des laufenden Investitionsprogramms auf dem Vorjahresniveau von 14,5 Prozent erwartet. Nicht enthalten in der Prognose sind mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. Diese seien derzeit noch nicht quantifiziertbar, hieß es./nas/jha/