Beiersdorf entwickelt sich solide!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Liebe Leser,

Beiersdorf hat sich in den ersten 9 Monaten sehr solide entwickelt. Trotz aller wirtschaftlichen Risiken konnte weltweit mehr umgesetzt werden. Der Umsatz stieg allerdings nur leicht auf rund 4,2 Mrd €. Dabei haben sich die regionalen Absatzmärkte sehr unterschiedlich entwickelt. Während in den USA und in Afrika, Asien und Australien deutliche Zuwächse zu verzeichnen waren, mussten in Europa und Lateinamerika Umsatzrückschläge verkraftet werden.

Beiersdorf hat es geschafft Marken erfolgreich zu internationalisieren

Insgesamt lag das organische Wachstum bei 3,2%. Besonders positiv haben sich erneut die starken Marken entwickelt. Allein bei NIVEA lag das Umsatzplus bei 3,6%. EUCERIN erzielte noch ein Wachstum von 2,9%. Spitzenreiter war aber La Prairie mit einem Plus von 6,1%. Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine gute Markenbildung ist. Beiersdorf hat es geschafft, seine deutschen Marken erfolgreich zu internationalisieren.

Jetzt kann der Konzern auch in den Schwellenländern ordentlich Kasse machen. Beiersdorf steht für deutsche Qualität. Der Konzern ist ein sicherer Hafen. In Zukunft erwarten wir eine jährliche Umsatzsteigerung von 3 bis 4%. Etwas schwächer wird sich voraussichtlich die Konzerntochter tesa entwickeln. Allerdings klagen wir hier auf einem hohen Niveau.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse