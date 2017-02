Beiersdorf: NIVEA lohnt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

mit großem Interesse wurde in der letzten Woche die Informationen zur Beiersdorf AG aufgenommen, die Jens Gravenkötter für Sie zusammengestellt hat. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Beiersdorf und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Dividendengarant! Schon seit 1947 gibt es für Beiersdorf-Aktionäre durchgehend eine Dividende, denn mit NIVEA und Tesa hat Beiersdorf zwei Markenartikel von Weltruf geschaffen.

Kurzes Straucheln! Nachdem der Konzern der berühmten NIVEA-Creme eine große Familie von Körperpflegeprodukten zur Seite gestellt hatte, doch dabei das veränderte Konsumentenverhalten, hin zu Schönheitsprodukten, verpasst hatte, konnten sich L’Oreal oder Unilever einen Teil der Umsätze sichern. Doch Beiersdorf reagierte und hat NIVEA neu positioniert und selbst Mitarbeiter entlassen müssen. Nach den Sortimentsbereinigungen konnte das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen und im Geschäftsjahr 2016 wuchs man organisch um 3,2% auf 6,75 Mrd. €.

Die Unternehmensbereiche! Der Unternehmensbereich Consumer steigerte den Umsatz um 3,3% und tesa erreichte ein Umsatzwachstum von 2,6%. In 2016 setzte der Unternehmensbereich Consumer seine positive Geschäftsentwicklung der Vorjahre also fort und nach einem Umsatzplus zur Jahresmitte legte der Bereich in der zweiten Jahreshälfte weiter zu und steigerte seinen Umsatz von 5,54 auf 5,61 Mrd. €. Zu dieser positiven Umsatzentwicklung haben NIVEA, Eucerin und La Prairie beigetragen, zur positiven Geschäftsentwicklung von tesa trugen das Industrie- sowie das Endverbrauchergeschäft bei.

Investition marsch! Für das aktuelle Geschäftsjahr investiert Beiersdorf weiterhin in Wachstumsmärkte. Es sollen die eigenen Marken gestärkt und durch neue, innovative Produkte sinnvoll ergänzt werden. Da der Beschaffungsmarkt unter den volatilen Rohstoffpreisen leidet, nutzt Beiersdorf verstärkt lokale Anbieter.

Kann die Aktie also weiterhin als sicherer Hafen angesehen werden? Die Zahlen, die Anfang März erwartet werden, werden es zeigen.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

