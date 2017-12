Beiersdorf: Chance für günstigen Einstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

sind Sie sich zu schade für Rudis Resterampe oder den billigen Jakob? Dann lesen Sie ab hier bitte nicht weiter. Anderen Investoren sei die Aktie von Beiersdorf zur Beobachtung ans Herz gelegt. Denn hier könnte demnächst ein Schnäppchen für mittelfristig und langfristig orientierte Investoren winken.

Immer noch im Aufwärtstrend

Fundamental ist Beiersdorf selbstverständlich alles andere als ein von der Rampe gefallener Restposten, aber das Chartbild lässt ihn so aussehen. Denn hier sind dunkle Wolken am Himmel aufgezogen und wir konnten einen Fall unter die wichtige Marke von 98,50 Euro sehen, was für eine kurzfristige Korrekturbewegung spricht.

Übergeordnet sind wir allerdings immer noch im Aufwärtstrend unterwegs, was die Möglichkeit eröffnet, günstig in der Korrektur zuzugreifen. Wo liegen die wichtigen Marken? Zu beachten ist vor allem die Unterstützung bei 95,76 Euro. Reißt die Aktie diesen Wert nach unten, wäre es angebracht der Aktie noch weiter beim Fallen zuzuschauen und nahe der 90 Euro Marke den Einstieg zu suchen. Werden die 95,76 Euro jedoch gehalten und vollzieht sich eine bullische Umkehr, dann kann sehr schnell ein neues Hoch über 102 Euro gebildet werden.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.