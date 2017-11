Beiersdorf Analyse: Korrektur oder Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Liebe Trader,

Bereits seit einigen Wochen hängt die Aktie des Kosmetikherstellers Beiersdorf an den Verlaufshochs aus Juni dieses Jahres fest und schlug zunächst eine Seitwärtskonsolidierung ein. Hier wird bald eine klare Entscheidung seitens der Marktteilnehmer abverlangt. Seit April 2013 hat die Schwankungsbreite in dem Wertpapier merklich abgenommen, wodurch der Wert jetzt in einem engeren Aufwärtstrendkanal weiter gen Norden tendiert. Aber eben jener Kanal begrenzt auf der Oberseite weitere Kursgewinne, wodurch sich Markteilnehmer abermals die Frage stellen müssen, ob sie weiter angreifen oder aber das Feld den Bären überlassen. So wie sich das kurzfristige Chartbild jedoch präsentiert, wollen Bullen offenbar bald einen Ausbruchsversuch zur Oberseite starten. Denn der Kursverlauf aus den letzten Monaten erinnert sehr starken an eine sehr bekannte charttechnische Formationslage – nämlich eine Cup & Handle-Formation.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier von Beiersdorf in der aktuellen Handelsspanne zwischen 96,00 und 98,49 Euro bewegt ist der Wert zunächst als neutral einzustufen. Möglicherweise folgen bald sogar noch kurzfristige Rücksetzer zurück an die 50-Tage-Durchschnittslinie um 94,65 Euro, ehe ein nachhaltiger Ausbruchsversuch über die zuletzt etablierte Jahreshochs eingeleitet wird. Das hieraus resultierende Chartbild würde dann im weitesten Sinne einer Cup & Handle-Formation entsprechen und impliziert eine spätere Auflösung zur Oberseite. Kursgewinne bis in den Bereich von 100,58 Euro wären kurzfristig die Folge, darüber könnte es sogar bis an 102,00 Euro weiter rauf gehen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen und wäre dann im Bereich von 95,75 Euro anzusetzen. Aber erst ein Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 sowie die Marke von 94,65 Euro dürfte hingegen zu einer größeren Zwischenkorrektur zurück auf die Marke von grob 91,00 Euro abwärts führen.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.