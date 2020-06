Beiersdorf-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

In einem freundlichen Marktumfeld geht es für die Beiersdorf-Aktie an diesem Dienstag wieder in nördlicher Richtung. Der Anteilsschein verbessert sich um gut 3 Prozent und steigt auf 99,30 Euro. Damit nähert sich der Kurs wieder der psychologisch und charttechnisch bedeutsamen 100-Euro-Marke, die seit den Börsenturbulenzen im Zuge der Corona-Krise noch nicht zurückerobert werden konnte. Anfang Juni wurden erstmals seit dem Crash ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



