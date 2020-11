Beiersdorf-Aktie: Das ging schnell!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Am gestrigen Mittwoch zählte die Beiersdorf-Aktie noch zu den Gewinnern im DAX. An einem eher schwachen Tag für den Index gelang es dem Titel, sich um rund 1,6 Prozent zu verbessern und auf respektable 18,80 Euro zu steigen. Wer schon mit einer anhaltenden Erholung geliebäugelt hatte, wird allerdings schon jetzt schwer enttäuscht. Am Donnerstag startet Beiersdorf auf der Seite der Verlierer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



