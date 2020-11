Beiersdorf-Aktie: Von Euphorie keine Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Vor rund einer Woche kündigte die Beiersdorf AG weitreichende Investitionen am Heimatstandort Hamburg bekannt. Rund 60 Millionen Euro will der Kosmetikkonzern in die Hand nehmen, um ein neues Zentrum für Forschung und Entwicklung auf die Beine zu stellen. Ende 2024 soll dieses eröffnen, wobei auch Kooperationen mit Startups geplant sind. In der Hauptsache sollen neue Produkte eine schnellere Entwicklung durchlaufen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



