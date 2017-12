Beiersdorf Aktie: Umsatzprognose angehoben!

Liebe Leser,

Beiersdorf hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 5% auf rund 5,3 Mrd €. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Afrika, Asien und Australien entwickelt. Hier lag das organische Wachstum bei 10%. Im Konsumentengeschäft konnte Beiersdorf seine Wettbewerbsfähigkeit erneut unter Beweis stellen. Mit starken Marken und einer exzellenten Marktpositionierung konnten alle strategischen Ziele erreicht werden. Neben Nivea ist hier vor allem die Tochtergesellschaft tesa zu nennen, die in allen Quartalen sogar zweistellige Wachstumsraten erzielen konnte.

Neue Unternehmensstrategie soll das internationale Wachstum beschleunigen

Künftig möchte Beiersdorf vor allem in den Schwellenländern weiter wachsen. Durch den höheren Wohlstand steigt dort auch das Bedürfnis nach Hygiene und Sauberkeit. Beiersdorf möchte diese positive Entwicklung für sich nutzen. Mit der neuen Unternehmensstrategie Blue & Beyond soll das internationale Wachstum beschleunigt werden. Schon frühzeitig hat der Konzern seine Kernmarken an allen internationalen Märkten platziert.

Jetzt können die Früchte der harten Arbeit geerntet werden. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hebt Beiersdorf seine Umsatzprognose an. Es wird jetzt ein Umsatzwachstum von 4 bis 5% erwartet. Die Ergebnisprognose bleibt unverändert. Die operative Marge soll aber über dem Vorjahreswert liegen. Allerdings musste Beiersdorf einige Sonderausgaben aufgrund eines IT-Angriffs im Juni tätigen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.