Beiersdorf Aktie: Starkes Geschäftsjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Es sei ein „starkes Geschäftsjahr“ gewesen – so Beiersdorf am Dienstag im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2019. Da könnte die Beiersdorf-Aktie bald wieder im dreistelligen Bereich notieren, falls das so ist und falls insbesondere der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr überzeugt. Der Reihe nach. Am Dienstag teilte Beiersdorf mit, den Umsatz 2019 nominal um 5,8% auf 7,653 Mrd. Euro gesteigert zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung