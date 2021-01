Beiersdorf Aktie: Gute Wachstumschancen?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf hat bislang nicht von der Corona-Krise profitiert. In den ersten 9 Monaten sank der Umsatz um 8,5% auf rund 5,2 Mrd €. Dabei haben sich die regionalen Absatzmärkte unterschiedlich entwickelt. Während in Europa, Afrika, Asien und Australien ein Rückgang von 9,4 bzw. 13% verzeichnet werden musste, legte der Umsatz in Amerika um 2,8% auf erstmals über 1 Mrd € zu.



