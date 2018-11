Behördliches Kompetenzgerangel schadet der Landwirtschaft / IVA kritisiert Vorstoß des Umweltministeriums zur Änderung der Zulassungsregeln für Pflanzenschutzmittel

Frankfurt/Main (ots) - Der unabgestimmte Vorstoß desBundesumweltministeriums zum Glyphosat-Ausstieg durch Änderungen derPflanzenschutzmittel-Zulassung ist nach Auffassung desIndustrieverbands Agrar e. V. (IVA) ein weiterer Beleg dafür, dass imdeutschen Zulassungssystem tiefgreifende Reformen nötig sind.Ministerien und Behörden planen unkoordiniert nebeneinander her,während weiterhin rund 500 Anträge für neue Pflanzenschutzmittel aufBearbeitung warten."Die Europäische Kommission hatte 2016 erhebliche Ineffizienzen imdeutschen Zulassungssystem aufgedeckt und der Bundesregierungaufgegeben, diese abzustellen. Der Vorstoß von Ministerin SvenjaSchulze geht nun genau in die andere Richtung. Er wird eher zu mehrKompetenzgerangel zwischen den Behörden führen, dieAbstimmungsprozesse weiter erschweren und im Ergebnis ein bereitsineffizientes System noch teurer und langsamer machen. Für dieHersteller wächst die Planungsunsicherheit, während sich dieNachteile deutscher Landwirte gegenüber ihren europäischenWettbewerbern vergrößern", kommentiert IVA-Hauptgeschäftsführer Dr.Dietrich Pradt.Der IVA hält insbesondere das vorgebrachte Argument,Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat als die wesentliche Bedrohung derArtenvielfalt in der Agrarlandschaft anzusehen, für wissenschaftlichnicht haltbar. Dass durch Unkrautbekämpfung Nahrungsquellen fürInsekten verloren gehen, ist unbestreitbar - dies ist jedoch keineBesonderheit von Herbiziden: Auch der ökologisch wirtschaftendeLandwirt bekämpft Unkräuter als unerwünschte Nahrungskonkurrenzseiner Kulturpflanzen durch mechanische Maßnahmen wie den Pflug."Wollte man der Logik des Umweltministeriums folgen, müsste auch derÖko-Landwirt für jede mechanische Unkrautbekämpfung einen Ausgleichschaffen", erläutert Pradt.Die Ankündigung des Umweltbundesamts (UBA), sein Einvernehmen imZulassungsverfahren künftig an Bedingungen zu knüpfen, ist nachEinschätzung des IVA rechtlich nicht zulässig. "Wir brauchen hierKlarheit und Planbarkeit. Es kann in niemandes Interesse sein, dassüber Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln nicht mehr die Behörden,sondern nur noch die Verwaltungsgerichte entscheiden", so Pradt. Erstunlängst hatte das Verwaltungsgericht Braunschweig im Sinne einesAntragstellers geurteilt, dem die Zulassung einesPflanzenschutzmittels nicht erteilt wurde, weil das UBA seinEinvernehmen rechtswidrig verweigert hatte (VG Braunschweig, Az 9 A44/16).Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der55 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell