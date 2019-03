Behördenchef sieht 5G-Auktion als wichtigen Schritt für Deutschland

MAINZ (dpa-AFX) - Die Vergabe von 5G-Mobilfunkfrequenzen wertet der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, als wesentlichen Fortschritt für Deutschlands Internetausbau.



Man wolle mit der am Dienstag startenden Versteigerung "einen Beitrag leisten für das Thema Gigabitgesellschaft und insbesondere für das Thema Industrie 4.0", sagte Homann am Montag in Mainz. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich auch der Mobilfunk in der Fläche verbessern werde, schließlich habe man auch hierzu Auflagen gemacht - etwa dass alle Autobahnen mit schnellem Internet versorgt werden müssen. Die Auktion startet am Dienstag und dauert vermutlich mindestens drei Wochen. Die Einnahmen schätzen externe Fachleute auf drei bis fünf Milliarden Euro./wdw/DP/nas

