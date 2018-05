Behörden versagen bei Marktüberwachung: Deutsche Umwelthilfe stoppt erneut den Verkauf gesundheitlich bedenklicher Lampen auf dem Rechtsweg

Berlin (ots) - Aufgrund unzureichender behördlicher Kontrollenwerden in Deutschland besonders schadstoffhaltigeBilligst-Leuchtstofflampen verkauft - Von der DUH in Auftrag gegebeneLaboranalysen ergaben mehr als das Zweifache des erlaubtenGrenzwertes für Quecksilber in Kompakt-LeuchtstofflampenDas Landgericht Würzburg hat den Leuchtmittelhersteller SteinigkeShowtronic GmbH am 17. April 2018 dazu verurteilt, bestimmteKompakt-Leuchtstofflampen der Serie Omnilux nicht mehr in Verkehr zubringen, wenn diese zu viel Quecksilber beinhalten. Mit dem Urteilerreichte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erneut einen Erfolg für denVerbraucherschutz. Von der DUH in Auftrag gegebene Laboranalysenergaben mehr als das Zweifache des erlaubten Grenzwerts fürQuecksilber. Weil das Unternehmen einer Aufforderung der Umwelt- undVerbraucherschutzorganisation nicht nachkam, den Vertrieb derartigerLampen einzustellen und eine Unterlassungserklärung abzugeben, klagtedie DUH wegen Verstoßes gegen die Elektro- undElektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV). Das Gericht erließein Anerkenntnisurteil, das sich auf den getesteten Lampentyp bezog."Bereits im vierzehnten Jahr kontrolliert die Deutsche Umwelthilfedie Einhaltung umweltbezogener Verbraucherschutzvorschriften undzeigt durch stichprobenhafte Kontrollen von über 20Rechtsvorschriften bzw. Produktgruppen, dass es möglich ist, mitüberschaubaren Aufwand Verbraucherschutz zu betreiben. Abereigentlich ist dies nicht die Aufgabe eines Verbandes, sondernoriginäre Aufgabe des Staates. Doch dieser verweigert sich seitJahren konsequent wirkungsvollen Kontrollen sowie der Ahndungen vonVerstößen durch Industrie und Handelsunternehmen. Solange diezuständigen Behörden Verbraucher bei Verstößen gegen Recht und Gesetzim Stich lassen, wird die DUH ihre Marktüberwachung konsequentfortsetzen", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch."Wohin das behördliche Wegsehen führt, zeigt derDieselabgasskandal. Trotz zahlreicher Hinweise über mehr als zehnJahre hinweg verzichteten Behörden auf Kontrollen vonDiesel-Neuwagen. Aber auch Millionen unwirksamerAustauschkatalysatoren wurden und werden in Deutschland unterKenntnis der zuständigen Stellen ahnungslosen Kunden angedreht. Folgedes Wegsehens der Behörden sind gesundheitliche Beeinträchtigungender Bürger durch das Abgasgift Stickstoffdioxid. Bei Quecksilber inBilligst-Leuchtstofflampen wird eine Gefährdung von Verbrauchernebenfalls billigend in Kauf genommen", sagt die DUH-Leiterin fürökologische Marktüberwachung Agnes Sauter.Die DUH kontrolliert seit 2004 die korrekte Umsetzungumweltbezogener Verbraucherschutzvorschriften und lässt aufgrundunzureichender Kontrolltätigkeiten der Bundesländer Energiesparlampenregelmäßig auf deren Quecksilbergehalt testen.Energiesparlampen sind im Normalbetrieb ungefährlich und ungiftig.Technisch bedingt beinhalten sie jedoch eine geringe MengeQuecksilber. Der Grenzwert für Quecksilber in üblichenEnergiesparlampen wurde zum 1. Januar 2013 europaweit auf 2,5Milligramm pro Lampe gesenkt."Nach wie vor bringen einige Hersteller Energiesparlampen mit zuviel Quecksilber in Verkehr. Dadurch gerät eine effiziente undgrundsätzlich sichere Lichttechnologie in Verruf, die zum Klimaschutzbeiträgt. Energiesparlampen weisen mit bis zu 20.000 Betriebsstundeneine besonders lange Lebensdauer auf und sparen im Vergleich zuHalogenlampen sehr viel Energie ein", sagt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Verbraucher sollten aufQualitätslampen setzen und sich im Fachhandel beraten lassen. In derRegel ist die Methode zur Quecksilberbefüllung bei Qualitätslampenviel genauer als bei Billigstlampen, wodurch Grenzwerte sichereingehalten werden können.Links: Urteil Landgericht Würzburg: http://l.duh.de/p180523Informationen zu Energiesparlampen: http://l.duh.de/lampenInformationen zur Rückgabe ausgedienter Elektrogeräte:http://www.duh.de/projekte/rueckgabe-alter-elektrogeraete/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deAgnes Sauter, Leiterin ökologische Marktüberwachung0175 5724833, sauter@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell