Behörden decken massenhaften Kindergeldbetrug in Krefeld auf

Düsseldorf (ots) - Den nordrhein-westfälischen Behörden ist ein bislangbeispielloser Schlag gegen Kindergeldbetrüger gelungen. Nach Informationen derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) aus Sicherheitskreisen erhieltenFamilien aus Südosteuropa in Krefeld für rund 90 Kinder Kindergeld, die garnicht in der Stadt lebten - und das möglicherweise jahrelang. Entstanden seinsoll ein Schaden in Millionenhöhe.Die Durchsuchungen fanden bereits vor einem halben Jahr statt, werden aber nachwie vor nicht öffentlich gemacht. Die Gründe dafür sind unbekannt. Spekuliertwird darüber, dass die Auswertung der Daten sehr lange gedauert haben könnte. ObKrefeld eine Blaupause für andere Städte ist, muss die Zukunft zeigen, heißt esaus informierten Kreisen. Eine Sprecherin der Stadt Krefeld sagte, dass derEinsatz vom nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt durchgeführt worden seiund die statistische Erhebung bei der Polizei Krefeld liege. "Die Stadt kanndazu keine Informationen geben." Die Polizei Krefeld verwies auf dasInnenministerium. Dort bestätigte man die Durchsuchungen. "Es gab einegemeinsame Aktion von Polizei und Stadt Krefeld im Zusammenhang mitKindergeldzahlungen. Dabei wurden Kinder, die eigentlich dort sein sollten,nicht angetroffen", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Sozialleistungsbetrügern, dievornehmlich aus Rumänen und Bulgarien stammen, durch eine umfassende Auswertungvon Daten, die verschiedene städtische Krefelder Ämter wie das Jugend- undSchulamt sowie das örtliche Jobcenter zusammengetragen haben. Auch KrefeldsOberbürgermeister, Familienkasse und Staatsanwaltschaft sollen unmittelbar indie Ermittlungen eingebunden gewesen sein. Aufgrund dieser Datenbasis führte diePolizei Kontrollen durch, bei denen festgestellt worden sein soll, dass diegemeldeten Kinder gar nicht mehr vor Ort waren, wie Recherchen der "RheinischenPost" ergaben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4471139OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell