Behörden: Vermutlich alle 188 Insassen von indonesischem Boeing-Jet tot

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

JAKARTA (dpa-AFX) - Beim Absturz eines indonesischen Boeing-Jets sind wahrscheinlich alle 188 Menschen an Bord der Maschine ums Leben gekommen.



Die indonesische Such- und Rettungsbehörde teilte nach stundenlanger Suche am Montag mit, dass es keine Hinweise auf Überlebende gebe. Inzwischen seien aber die ersten Todesopfer geborgen worden. Die noch sehr junge Boeing 737 MAX 8 des Billigfliegers Lion Air war kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Nach Angaben der Fluggesellschaft hatte die Maschine technische Probleme.

Bei dem Flugzeugtyp 737-MAX-8 handelt es sich um die auf Spritsparen getrimmte Neuauflage des seit den 1960er Jahren gebauten Mittelstreckenjets Boeing 737. Die ersten Exemplare der "MAX" wurden im Mai 2017 ausgeliefert - ausgerechnet an Lion Air. Der abgestürzte Jet war der Airline zufolge erst 2018 gebaut worden./cs/apa/stw/fba