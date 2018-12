Behörde korrigiert Opferzahl: Zwei Tote bei Anschlag in Straßburg

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bei dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg sind entgegen voriger Informationen nach Angaben der regionalen Verwaltung zwei Menschen getötet worden.



Es seien 14 Menschen verletzt, davon sieben schwer und sieben leicht, wie die Präfektur am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten die Präfektur und Innenminister Christophe Castaner von drei Toten gesprochen. Warum die Zahl nach unten korrigiert wurde, war zunächst unklar. Der Täter sei immer noch auf der Flucht. Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet./nau/DP/mis