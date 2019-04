Behörde blockiert Fusion der britischen Supermarktketten Sainsbury und Asda

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Wettbewerbshüter haben der geplanten Fusion der britischen Supermarktketten Sainsbury und Asda endgültig einen Riegel vorgeschoben.



Der Zusammenschluss sei nicht im Sinne der Verbraucher, da er wohl sehr sicher zu weniger Wettbewerb und höheren Preisen führen werde, teilte die britische Aufsichtsbehörde CMA am Donnerstag in London mit. Selbst der Verkauf einer Vielzahl von Filialen würde dies nicht ausreichend ändern. Mitte Februar hatte die CMA bereits starke Bedenken angemeldet, was damals den Aktienkurs von Sainsbury deutlich unter Druck gebracht hatte.

Sainsbury reagierte am Morgen mit Unverständnis und teilte mit, die Entscheidung der CMA gehe zu Lasten der Verbraucher. Sainsbury und Walmart, Asda ist eine Tochter des US-Unternehmens, hätten nun beschlossen, das Vorhaben aufzugeben, hieß es weiter.

Mit der geplanten Fusion wollten Sainsbury und die Walmart-Tochter Asda auf den anhaltend scharfen Wettbewerb im britischen Supermarktgeschäft reagieren. Sainsbury ist derzeit die Nummer zwei hinter Marktführer Tesco . Asda die Nummer drei. Bei einer Fusion hätten sie laut Marktforschern einen gemeinsamen Marktanteil von fast 32 Prozent - und damit mehr als Tesco. Die Supermarktketten leiden seit Jahren unter der Expansion der deutschen Discounter Aldi und Lidl, die den Unternehmen zunehmend die Kunden abjagen./stk/jha/