Behörde bestätigt dem rbb: von Prometheus Akademie bestellte Leichenteile stammen aus den USA

Berlin (ots) - Die Leichenteile unbekannter Herkunft, die diePolizei vor rund zwei Wochen bei der privaten Prometheus Akademie inBerlin-Tegel beschlagnahmte, stammen nach rbb-Recherchen von einemUS-amerikanischen Unternehmen.Entsprechende Informationen eines ehemaligen Mitarbeiters derPrometheus Akademie bestätigte der Leiter des GesundheitsamtesReinickendorf, Patrick Larscheid. Es gebe Zollpapiere, die einenBezug über eine US-amerikanische Firma nahelegten. Das Zollamt inFrankfurt/Main habe die Einfuhr der Leichenteile demnach genehmigt,obwohl die gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsnachweise undLeichenschauscheine offenbar nicht vorlagen. Diese Nachweise habe derLeiter der Akademie, Markus W. bislang nicht vorlegen können.Gesundheitsamt wirft Akademie mehrere Verstöße vor"Ich finde es eigenartig, dass es gelingt, einen kompletten Körpernach Deutschland zu importieren, ohne dass irgendetwas auffällt",sagte Larscheid dem rbb. Die Berliner Polizei hat inzwischen eininternationales Rechtshilfeersuchen an die USA gerichtet, um dieHerkunft und Identitäten der Leichen zu klären. DieStaatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, umzu klären, woran die Menschen gestorben sind. Das Ergebnis derObduktion steht noch aus.Das Gesundheitsamt wirft dem privaten Bildungsanbieter weitereVerstöße gegen das Sektionsgesetz vor. So sei in der PrometheusAkademie medizinischen Laien der Zugang zu Leichen ermöglicht worden,dies sei grundsätzlich verboten. Zudem habe der Geschäftsführer keineGenehmigung für die Lagerung von Leichen gehabt. "Hätten wir vondieser Einrichtung gewusst, dann hätte es sie in der Form niegegeben", sagte Larscheid.Erst Leichenteile, dann Windbeutel in einer KühltruheLaut mehrerer ehemaliger Mitarbeiter seien die Leichenteile zudemeine Zeit lang in einer handelsüblichen Kühltruhe gelagert worden.Nach der Entnahme der Leichenteile sei die Kühltruhe gereinigtworden, anschließend wurden dort Windbeutel gelagert. Später seiendiese Windbeutel Teilnehmern eines Kurses zum Essen angeboten worden- und seien auch verzehrt worden.Eine umfangreiche Anfrage des rbb zu allen Vorwürfen ließ diePrometheus Akademie unbeantwortet.