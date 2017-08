Behörde: Etwa 700 000 Fipronil-Eier nach Großbritannien gelangt

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien weitet sich der Skandal um die mit dem Insektizid Fipronil belasteten Eier aus.



Es seien 700 000 betroffene Eier importiert worden - also etwa 33 Mal so viel wie bislang vermutet. Das teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit (Food Standards Agency, FSA) am Donnerstag in London mit. In ersten Schätzungen waren die Experten noch von 21 000 Eiern ausgegangen.

Eine Gefahr für die Gesundheit hält die Behörde für "sehr unwahrscheinlich". Etwa 85 Prozent der im Vereinigten Königreich verzehrten Eier stammen aus dem eigenen Land./si/DP/tos