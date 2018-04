Behörde: Eine Person tot nach Sicherheitslandung von Southwest-Airlines-Flugzeug

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Nach der Sicherheitslandung eines Passagierflugzeuges der Southwest Airlines in der US-Großstadt Philadelphia ist nach Behördenangaben eine Person gestorben.



Es gebe einen Todesfall, sagte ein Vertreter der Nationalen Behörde für Transportsicherheit am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen, sie mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.