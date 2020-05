Behinderung macht #UNsichtbar! / Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, veranstalten Aktivist*innen die größte Behindertenrechts-Demo als Livestream

Berlin (ots) - Am Dienstag, den 5. Mai, ist wie in jedem Jahr der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung . Wegen der Corona-Pandemie können viele der geplanten dezentralen Veranstaltungen jedoch nicht wie gewohnt stattfinden. Ein Bündnis aus zahlreichen Organisationen der Behindertenbewegung organisiert daher Deutschlands größte Online-Demo für Inklusion.Mit dabei: Ninia LaGrande , Laura Gehlhaar , Samuel Koch sowie viele weitere Aktivist*innen der deutschen und europäischen Behindertenrechtsbewegung. Raúl Krauthausen und Constantin Grosch führen durch die Veranstaltung auf https://maiprotest.de/ .Die Corona-Pandemie zwingt viele Menschen mit Behinderungen, als sogenannte "vulnerable Gruppe" oder "Risikogruppe" zum Schutz vor dem Virus zuhause zu bleiben. Diese Situation, so die Sorge der Betroffenen, beschleunigt die Tendenz zur Ausgrenzung. Die Separation von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten nimmt zu.Deshalb wird am Dienstag, den 5. Mai, ab 14:00 Uhr auf https://maiprotest.de/ ein Livestream unter dem Motto "Behinderung macht #UNsichtbar" ausgestrahlt, der die Stimmen zahlreicher behinderter Menschen hör- und sichtbar macht.Verschiedenste Aktivist*innen und Institutionen kommen zu Wort. Grußworte von Menschen mit Behinderungen aus dem In- und Ausland, Politikern, Einzelpersonen sowie Initiativen, und Musik- & Kulturbeiträge werden gesendet. Neben Beiträgen von zahlreichen Promis der Behindertenszene, sind auch einige Überraschungen und Interaktionen geplant, um einen echten Protest zu gestalten!Alle Informationen finden sich auf:http://www.maiprotest.deÜber AbilityWatch:AbilityWatch versteht sich als Teil einer modernen Behindertenbewegung in Deutschland. Als Aktionsplattform wollen wir Politik kritisch begleiten, Fragen aufwerfen und das soziale Modell von Behinderung etablieren. AbilityWatch fordert die Vertretung für Menschen mit Behinderung von Menschen mit Behinderungen. Als DPO (Disabled People's Organisation) organisieren wir Demonstrationen, betreiben Öffentlichkeitsarbeit und werden weiterhin mit provokanten Aktionen auf die fehlende Gleichberechtigung und mangelnde Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention hinweisen.Pressekontakt:Raul KrauthausenMail: raul@abilitywatch.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119046/4586804OTS: Sozialhelden e.V.Original-Content von: Sozialhelden e.V., übermittelt durch news aktuell