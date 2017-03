Behind the Wheel: Wie Virtual Reality die Maschinen von morgen erschafft

Die neueste Folge aus der 'Behind the Wheel'-Serie verfolgt, wiedie Design Analysis & Simulation Teams von CNH Industrial überKontinente hinweg über Superrechner kooperieren, um die Maschinen derZukunft zu konzipieren. Mit Hilfe von Engineering, Simulations- undVirtual Reality-Technologien lässt sich die Anzahl der physikalischenPrototypen reduzieren, die gebaut werden müssen, bevor ein Endproduktproduziert wird. Erleben Sie die Teams in Aktion:cnhindustrial.com/behindthewheel(http://www.cnhindustrial.com/BEHINDTHEWHEEL)London (ots/PRNewswire) - Dank neuer Technologien wie VirtualReality und steigender Möglichkeiten in Hochleistungsrechnen (HighPerformance Computing, HPC) gehören die Tage von Crashtest-Dummys undkostspieligen physischen Prototypen im Automobil- undInvestitionsgüterbereich mehr und mehr der Vergangenheit an. DieDesign Analysis & Simulation-Abteilung von CNH Industrial arbeitetinternational seit langer Zeit mit den Entwicklungsabteilungen vonTruck, Baumaschinen, Motoren und den landwirtschaftlichen Maschinenzusammen. Ihre Arbeit beginnt bereits ganz am Anfang einer jedenProduktentwicklungDie neueste Folge der Web-Serie 'Behind the Wheel' von CNHIndustrial führt uns ein in die Arbeitsweise der beiden Teams in USAund Italien. Die wichtigsten Simulationen in dieser Episode sind:Kollisionsverhalten, Sicherheit, Bodenbearbeitung- und Erntegutfluss,Ergonomie und Fahrzeugdynamik.Um die hochkomplexen Simulationen zu entwickeln, die erforderlichsind, um jedes Element einer Maschine zu verstehen und bedienbar zumachen, bedarf es immenser Rechenleistung. Dieser Prozess wirdgesamtheitlich durch das globale Netzwerk der auf der ganzen Weltverteilten HPC-Server des Unternehmens ermöglicht.Verschaffen Sie jetzt sich einen Eindruck davon, wie CNHIndustrial die virtuelle Realität nutzt, um Maschinen, die es nochgar nicht gibt, zu konstruieren, eine unendliche Vielzahl vonVariablen zu testen und den Sicherheitsgrad und Komfort für die nochhypothetischen Fahrer und Passagiere zu ermitteln - und das allessimultan in aller Welt und dennoch gemeinsam.Sie können die Folge direkt hier auf CNHIndustrial.com sehen:cnhindustrial.com/behindthewheel(http://www.cnhindustrial.com/BEHINDTHEWHEEL)CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassenderindustrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten undweltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihremjeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren undLandmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in denSparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren undGetrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite desUnternehmens: www.cnhindustrial.comContact Presse:Manfred KuchlmayrCorporate Communications - DeutschlandCNH IndustrialTel: +49 893 177 1120E-Mail: mediarelations@cnhind.comwww.cnhindustrial.comLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160119/323658LOGOFoto - http://mma.prnewswire.com/media/474841/CNH_Industrial_Virtual_Reality_Computers.jpgPressekontakt:media.cnhindustrial.comOriginal-Content von: CNH Industrial N.V., übermittelt durch news aktuell