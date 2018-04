Berlin (ots) - Berlin, 04.04.2018 - "Wir Ärzte können Patientenkeine Heilung versprechen, wohl aber, dass wir uns mit ganzer Kraftfür ihre Heilung, für die Qualität ihrer Behandlung und damit fürihre Sicherheit einsetzen." Das sagte heute Dr. Andreas Crusius,Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen undSchlichtungsstellen der Bundesärztekammer, bei der Vorstellung derBehandlungsfehlerstatistik für das Jahr 2017 in Berlin. Dass Ärztediesem Versprechen gerecht werden, belegen die vielfältigen von derÄrzteschaft entwickelten Maßnahmen zur Qualitätssicherung undFehlerprophylaxe. Qualitätszirkel, Peer-Reviews aber auch Konsile,Tumorkonferenzen oder Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen sowieanonyme Fehlermeldesysteme gehören in medizinischen Einrichtungenlängst zum Alltag. "Am wichtigsten für die Patientensicherheit istaber, dass wir Ärzte uns tagtäglich unserer enormen Verantwortungbewusst sind und uns ständig vergegenwärtigen, dass zwischen heilenund schaden oft nur ein schmaler Grat liegt", so Crusius. Zahl derfestgestellten Fehler im Promillebereich Dies gelte insbesondere ineinem immer stärker von Behandlungsdruck und ökonomischen Vorgabengeprägten Gesundheitssystem. Für das Erhebungsjahr 2016 meldet dasStatistische Bundesamt 19,5 Millionen Behandlungsfälle in denKrankenhäusern. Hinzu kommen rund eine Milliarde Arztkontaktejährlich in den Praxen. "Gemessen an dieser enormen Gesamtzahl derBehandlungsfälle liegt die Zahl der festgestellten Fehler Gott seiDank im Promillebereich", sagte Crusius. Jeder Fehler sei einer zuviel. Und hinter jeder Komplikation könnten schwere menschlicheSchicksale stehen. Dennoch gebe es für Panikmache und Pfuschvorwürfekeinen Grund. Beides schade der mittlerweile gut etablierten offenenFehlerkultur und damit der Fehlerprävention in der Medizin.Wie Kerstin Kols, Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle fürArzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern, berichtete,haben die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen im Jahr 2017bundesweit insgesamt 7.307 Entscheidungen zu mutmaßlichenBehandlungsfehlern getroffen (Vorjahr: 7.639). Es lag in 2.213 Fällenein Behandlungsfehler vor (Vorjahr: 2.245). Davon wurde in 1.783Fällen ein Behandlungsfehler / Risikoaufklärungsmangel als Ursachefür einen Gesundheitsschaden ermittelt, der einen Anspruch desPatienten auf Entschädigung begründete (Vorjahr: 1845). Diehäufigsten Diagnosen, die zu Behandlungsfehlervorwürfen führten,waren Knie- und Hüftgelenksarthrosen sowie Unterschenkel- undSprunggelenkfrakturen. In 430 Fällen lag ein Behandlungsfehler /Risikoaufklärungsmangel vor, der jedoch keinen kausalenGesundheitsschaden zur Folge hatte."Von den Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegungdurch Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen profitierensowohl Patienten als auch Ärzte", sagte Prof. Dr. WalterSchaffartzik, Vorsitzender der Schlichtungsstelle fürArzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern. In denEinrichtungen seien hochqualifizierte Fachgutachter tätig, diegemeinsam mit Juristen prüften, ob ein Behandlungsfehlervorwurfgerechtfertigt sei oder nicht. Die Verfahren seien niedrigschwelligund für alle beteiligten Parteien unbürokratisch. Patienten müsstenlediglich einen formlosen Antrag stellen. Das Verfahren sei für siekostenfrei.Auch Uwe Brocks, Fachanwalt für Medizinrecht, hat gute Erfahrungenmit den Stellen gemacht. Er empfiehlt seinen Klienten dasSchlichtungsverfahren nicht nur weil es für sie kostenfrei ist. Einmaßgeblicher Aspekt sei die Objektivität, mit der es betrieben werdesowie die dahinter stehende medizinische und juristische Expertise.Wenn es nach einem Schlichtungsverfahren doch vor Gericht gehe,erweise sich die medizinisch-fachliche Bewertung desBehandlungsgeschehens fast ausnahmslos als gerichtsfest.Weitere Informationen zu den Gutachterkommissionen undSchlichtungsstellen der Ärztekammern sowie zurBehandlungsfehlerstatistik können im Internet unter http://www.bundesaerztekammer.de/patienten/gutachterkommissionen-schlichtungsstellen/abgerufen werden.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell